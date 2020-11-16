بعد رده 80 ألف جنيه لصاحبها.. سائق: "رفضت المكافاة اللي عند ربنا أكتر"
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:30 م
هدى عبدالرازق
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كشف أبو علي الشريف، السائق الذي أعاد 80 ألف جنيه لصاحبها عثر عليها في التاكسي ورفض الحصول على مكافأة، تفاصيل الواقعة، قائلا: "كنت خارج أشوف رزقي".
وأشار "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن أحد الأشخاص ركب معه من منطقة البنوك بالتجمع الخامس، لافتا إلى أن بعد نزول الراكب بساعة اكتشف أن العميل نسى ظرف، مضيفا أنه نشر رقمه على أحد الجروبات الشهيرة على "الفيسبوك".
وأضاف أنه في اليوم التالي استقبل اتصالا من الراكب وذكره بنفسه، والتقى به وسلمه الظرف، متابعا: "عرض عليا مكافأة ورفضت، وقلت اللي عند ربنا أكتر، القناعة والرضا أهم حاجة".
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