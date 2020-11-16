أشهرت إسلامها.. 7 معلومات عن الفرنسية المقيمة في أسوان

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فوجئ المصريين خلال الساعات الأخيرة بإعلان فرنسية مقيمة في أسوان اسلامها واعتناقها الدين الإسلامي بعد موجة من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث التي شهدتها فرنسا.



المفاجأة تتمثل في أن الواقعة جاءا بعد فترة قريبة من إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول بفرنسا، وتصاعد الانتقادات ضد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بسبب دفاعه عن الرسوم المسيئة باعتبارها حرية تعبير عن الرأى.





يذكر أن فرنسا تلقت انتقادات عديدة من مؤسسات دينية إسلامية، وسط دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية، على خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين، اُعتبرت "مُسيئة" للإسلام، وذبح مدرس فرنسي بقطع رأسه في أحد شوارع العاصمة باريس، مؤخرا بعد أن عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد من مجلة شارلي إيبدو الفرنسية.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الفرنسية التي اعتنقت الإسلام خلال الساعات الأخيرة:



- اسمها مانو وبعد دخولها الإسلام غيرته لأونتي وتعني قمر باللغة النوبية.



- متزوجة مصري يدعى صابر عسكر ومقيمة في قرية الكرور بمدينة أسوان وتبلغ من العمر ٢٦ عام.





- زوجها يبلغ من العمر ٣٨ عام ويعمل في مجال السياحة والحدائق الدولية بأسوان، ولديه نبذات كثيرة عن حضارته وتاريخه وتعرف عليها أثناء عمله.



- التقت بزوجها قبل ما يقرب من 3 سنوات، من خلال عمله في مجال السياحة، ونشأت بينهما علاقة غرامية، واتفقا على الزواج، وطلبت منه مساعدتها لاعتناق الإسلام.



- اعتنقت الدين الإسلامي بعد قراءة كتب ومراجع عن الديانة الإسلامية وذلك بكامل أردتها بعد ما رأت بعينها طريقة المعاملة في المجتمع الإسلامي واختلافها عن أي مجتمعات أخرى.





- اشهرت اسلامها خلال احتفال أهالي جزيرة هيسا النوبية بالمولد النبوي الشريف، بحضور الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة أوقاف أسوان الأسبق.



- زوجها اعتبر أن إسلام زوجته بعد الأحداث الفرنسية يعتبر رسالة تؤكد أننا دين سلام، يسعى إليه العديد من أصحاب الديانات الأخرى.





وكان أحد مساجد المغرب شهدت منذ أسبوعين إعلان إحدى السيدات الفرنسيات أيضا اسلامها داخل مسجد شهير بعد صلاة الجمعة وسط فرحة جميع المصلين بقرار الفتاة الفرنسية الجنسية.

