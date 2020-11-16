"ضابط شرطة ومحاميان".. إصابة 3 في انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة ببني سويف

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أصيب 3 أشخاص «ضابط شرطة ومحاميان» بإصابات متفرقة، في حادث سير، وقع، اليوم الاثنين، إثر إنقلاب سيارة ملاكي أمام مطار "بير عريضة" بطريق الزعفرانة الجديد.



وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، إثر إنقلاب سيارة ملاكي أمام مطار "بير عريضة" بطريق الزعفرانة الجديد، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كل من: «ياسر محمد عفيفي» 31 سنة، محام، مقيم محافظة قنا، مصابًا بإشتباه ما بعد الإرتجاج، و«احمد درديري» 30 سنة، محام، مقيم محافظة قنا، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، «محمد احمد توفيق» 26 سنة، ضابط شرطة، مقيم مدينة نصر بالقاهرة، مصابًا بكسر بالعمود الفقري،وتم اجراء الإسعافات الأولية لهم تحت إشراف الدكتورة إيمان البنا، نائب مدير المستشفى.



وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

