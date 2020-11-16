الألومنيوم يستضيف شبان قنا وديا الخميس

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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يستضيف يوم الخميس المقبل،فريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني للفريق، نظيره فريق نادي الشبان المسلمين بقنا بقيادة كمال الزين،المدير الفني للفريق القنائي، في ثاني وديا الفريق الحمادي استعدادا لمنافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

واستهل فريق الألومنيوم ودياته يوم الخميس الماضي بمواجهة نظيره فريق نادي قنا بملعب الألومنيوم، والتي انتهت بفوز الألومنيوم بهدفين مقابل هدف، احرزهما كيرلس ماهر، وابراهيم سعيد الوافد الجديد من نادي بترول أسيوط.

ونجح الجهاز الفني للالومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني للفريق، في ابرام 6 صفقات بضم كلا من علاء ماهر لاعب وسط مدافع الوطني السعودي، وابراهيم سعيد لاعب وسط نادي ديروط، وابو بكر محمد لاعب الإعلاميين، واحمد حمودي لاعب شبان قنا، وإيهاب محمد مدافع بترول أسيوط، وفاروق خالد لاعب وسط الداخلية

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