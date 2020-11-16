المنصورة يواجه نبروه وديا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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يلتقي عصر اليوم الإثنين فريقى نبروه والمنصورة وديا ضمن إستعدادات الفريقين للموسم الجديد بعدما تم إلغاء المباراة والتى كانت مقررة أمس بسبب سوء الأحوال الجوية.

المنصورة يستعد لإنطلاقة الموسم الجديد بالقسم الثانى حيث يلاقي بيلا فى الجولة الإفتتاحية فى الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجارى.
ومن المقرر أيضا أن يخوض المنصورة مباراة ودية أخرى غدا أمام غزل المحلة الصاعد مؤخرا للدورى الممتاز.

ويعانى المنصورة من بعض المشاكل المادية والتى تسببت فى تأخر التعاقد مع لاعبين جدد حتى الآن حيث لم يعلن المنصورة سوى عن ثلاث صفقات حتى الآن إستعدادا للموسم الجديد.

ويتولى ياسر عبدالواحد الإدارة الفنية للفريق الأول بنادى المنصورة بالموسم الجديد بعدما تم تجديد الثقة ويسعى جاهدا لتجهيز العناصر الموجودة حاليا بالفريق بالإضافة لبعض التدعيمات المتوقع الإعلان عنها لاحقا وقبل غلق باب الإنتقالات الحالية.

وكان عبد الواحد قد تولى قيادة المنصورة فى الموسم الماضى ونجح فى قيادة الفريق للمناقسة على الصعود لفترات طويلة بالموسم قبل أن يختتمه بالمركز الخامس مع نهاية الموسم.

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