أول طلب من ليفربول بعد إصابة محمد صلاح بكورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة عن أول طلب من نادي ليفربول الإنجليزي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

وقال حسام حسني عبر إذاعة أون سبورت: "ليفربول طلب الحصول على تقرير عن حالة محمد صلاح وأرسلنا له جميع التفاصيل".

 

وأضاف: "ليفربول لم يعترض على تحرك صلاح من القاهرة إلى الجونة لقضاء فترة العزل، كنا على تواصل معه لتأمين كافة المرافق له.. بعد ثبات إيجابية عينة صلاح، اللاعب  خضع لأشعة مقطعية وجاءت جميع التحاليل جيدة، باستثناء وجود بعض النقص في نسب كرات الدم".

 

وواصل حسام حسني: "اللاعب سيخضع لمسحة جديدة يوم الخميس المقبل، وإذا جاءت نتيجتها سلبية سيسافر بشكل طبيعي إلى إنجلترا، لكن الأفضل أن يخضع لمسحة أخرى لكنه يستطيع العودة للتدريبات الجماعية في ليفربول بعد 10 أيام من الإصابة وذلك إذا كانت نتيجة المسحة سلبية".

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