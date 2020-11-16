9.8% تراجع في أرباح "بالم هيلز" خلال 9 شهور

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:37 ص
بالم هيلز
بالم هيلز
نيفين سمير
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كشفت شركة بالم هيلز للتعمير،  عن القوائم المالية المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حيث أسفرت النتائج عن تراجع أرباحها بنسبة 9.8 % على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ،  أنها حققت أرباحاً بلغت 536.55 مليون جنيه خلال الفترة من ينايرحتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 595.02 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 3.55 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.62 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحاً بلغت 254.51 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 124.53 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 445.28 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 243.06 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وحققت شركة خلال النصف الأول من العام الجاري، صافي ربح بقيمة 276.585 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 451.47 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات النشاط خلال النصف الأول من 2020 لتصل إلى 2,008 مليار جنيه، مقابل 2.51 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجع صافي الأرباح خلال نفس الفترة إلى 227.2 مليون جنيه، مقابل ارباح بلغت 291.05 مليون جنيه خلال الفترة المنصرمة من العام الماضي.

وإستقر سعر السهم في البورصة المصرية اليوم عند سعر 1.3 جنيه .

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