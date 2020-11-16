الأسهم اليابانية تلامس اعلى مستويتها في 29 عام

مست الأسهم اليابانية أعلى مستوى لها في 29 عاما الاثنين 16 نوفمبر بعد أن نما الاقتصاد للمرة الأولى في أربعة فصول وفي ظل تحقيق تقدم صوب لقاح لمرض كوفيد-19 مما واصل رفع الأسواق العالمية.



وأغلق المؤشر Nikkei القياسي مرتفعا 2.05% عند 25906.93 نقطة، أي عند أعلى إقفال له منذ يونيو حزيران 1991. وزاد المؤشر Topix الأوسع نطاقا 1.68% مسجلا 1731.81 نقطة.



هذا ونما اقتصاد اليابان بمعدل سنوي أسرع من المتوقع بلغ 21.4 بالمئة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول، عقب انكماشه 28.8 بالمئة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران.



وتعززت المعنويات أيضا بعدما أظهرت بيانات صينية نمو إنتاج المصانع بثاني أكبر اقتصاد في العالم أسرع من المتوقع الشهر الماضي وتسارع مبيعات التجزئة، مع اشتداد زخم التعافي من الركود الذي أحدثه كوفيد-19.



وطغى التفاؤل حيال إبتكار لقاح على تنامي إصابات كوفيد-19 عالميا، بعد أنباء مشجعة من جونسون أند جونسون. فقد أطلق صانع الدواء الأميركي مرحلة متقدمة من اختبارات لقاحه اليوم، وذلك عقب تطورات واعدة من فايزر ومودرنا.