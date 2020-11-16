عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة وذلك بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " داخل أروقة القلعة الحمراء.









وتأكد إصابة رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي بفيروس كورونا وذلك بعد أن أثبتت العينة التي خضع لها إيجابيتها.









تم عزل عبد القادر لتلقي بروتوكول العلاج منعاً لتفشي المرض ليواصل كورونا ضرب الرياضيين بعد أيام قليلة من إصابة محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري وحازم إمام لاعب نادي الزمالك.



