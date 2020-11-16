لاعب الأهلي السابق : تخلف طارق مصطفى عن السفر مع المنتخب تهريج

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على أزمة عدم سفر طارق مصطفى، المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر، مع بعثة الفراعنة إلى توجو بسبب انتهاء جواز سفره.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأمور الإدارية التى تدور في منتخب مصر الأول كوميدية وتدعوا للسخرية".

وأوضح: "يجب على الجهاز الإداري أن يكون قد استلم جوازات السفر واطلع عليها من أجل تجهيز كافة الأرواق ولكن هذا الأمر ساخر للغاية ومستغرب من تلك الأزمة".

وتابع: "عدم سفر مدرب عام منتخب مصر لتوجو بسبب جواز السفر تهريج".

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