إصابة 3 في تصادم سيارة بـ"توك توك" بقرية بيلفيا ببني سويف

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أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث سير، وقع، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة بـ"توك توك" بطريق "بني سويف ـ الفيوم" أمام الجمعية الزراعية بقرية بيلفيا التابعة لمركز بني سويف.



وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، إثر تصادم سيارة بـ"توك توك" بطريق "بني سويف ـ الفيوم" أمام الجمعية الزراعية بقرية بيلفيا التابعة لمركز بني سويف، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، نقلتهم سيارت الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كل من: «سلامة حمدي طة» 24 سنة، بكسر بالعمود الفقري، و«احمد بدوي سيد» 15 سنة، بكسر بالعمود الفقري، مقيمان قرية إهناسيا الخضراء، و«دينا سعيد صلاح» 17 سنة، مقيم محافظة الفيوم، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وتم اجراء الإسعافات الأولية لهم تحت إشراف الدكتورة إيمان البنا، نائب مدير المستشفى.



وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.