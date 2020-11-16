إصابة 3 في تصادم سيارة بـ"توك توك" بقرية بيلفيا ببني سويف

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث سير، وقع، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة بـ"توك توك" بطريق "بني سويف ـ الفيوم" أمام الجمعية الزراعية بقرية بيلفيا التابعة لمركز بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، إثر تصادم سيارة بـ"توك توك" بطريق "بني سويف ـ الفيوم" أمام الجمعية الزراعية بقرية بيلفيا التابعة لمركز بني سويف، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، نقلتهم سيارت الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كل من: «سلامة حمدي طة» 24 سنة، بكسر بالعمود الفقري، و«احمد بدوي سيد» 15 سنة، بكسر بالعمود الفقري، مقيمان قرية إهناسيا الخضراء، و«دينا سعيد صلاح» 17 سنة، مقيم محافظة الفيوم، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وتم اجراء الإسعافات الأولية لهم تحت إشراف الدكتورة إيمان البنا، نائب مدير المستشفى.

وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف بني سويف أمن بني سويف

أخبار تهمك

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ حوالي 16 ساعة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ يوم

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يضم الحضري من النجوم

منذ 40 دقيقة

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يوم

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ يوم

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

10:31 ص

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

02:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»