"أنا الفائز في الانتخابات".. إصرار ترامب على عدم الاعتراف بالهزيمة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يصر على عدم تقبل الهزيمة في الانتخابات الرئاسية، وفوز منافسه جو بايدن، وأن عملية الاقتراع شابتها مخالفات، دون أن يقدم أي دليل على ذلك.

ويرصد "الفجر"، كواليس إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الأمريكية.

أنا الفائز

يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوم 3 من شهر نوفمبر الجاري.

وكتب ترامب على تويتر صباح اليوم: "أنا الفائز في الانتخابات"، ولكن إدارة موقع التواصل تويتر وضع إشارة تحذيرية تشير إلى أن المصادر الرسمية للانتخابات الرئاسية لا تتفق مع تغريدة ترامب.

الانتخابات كانت مزورة 

ولم يتقبل ترامب، الهزيمة في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة، على الرغم من أنه أقر على ما يبدو لأول مرة بفوز جو بايدن خصمه من الحزب الديمقراطي.

وقال ترامب في تغريدة بموقع تويتر إن بايدن "فاز لأن الانتخابات كانت مزورة"، مكررا مزاعمه بأن عملية الاقتراع شابتها مخالفات، دون أن يقدم أي دليل على ذلك.

رفع قضايا

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القضايا المرفوع بخصوص انتخابات الرئاسة 2020، ليست مرفوعة من جانبه بل هي من الأشخاص الذين شهدوا انتهاكات أثتاء عمليات الاقتراع.

وكتب ترامب على تويتر أيضا: "سيتم قريبًا رفع قضايانا الكبيرة التي تُظهر عدم دستورية انتخابات 2020، والغضب من الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة".

وتظاهر الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسيرات بالعاصمة واشنطن، دعمًا لمزاعمه بحدوث مخالفات في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة.

وانضم إلى المتظاهرين الذين كانوا يحملون الأعلام، أعضاء من الجماعات اليمينية المتطرفة، بمن فيها جماعة "براود بويز"، وكان بعضهم يرتدي خوذات وسترات واقية من الرصاص.

وفي وقت سابق، احتشد متظاهرون حول الموكب الرئاسي، أثناء توجه ترامب إلى أحد ملاعب الغولف الخاصة به.

وفاز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات التي جرت يوم 3 نوفمبر.

وعزز بايدن انتصاره يوم الجمعة، بفوز متوقع في ولاية جورجيا - مما جعله أول مرشح ديمقراطي يفوز بالولاية منذ عام 1992.

ونال بايدن 306 أصوات في المجمع الانتخابي، وهو ما يزيد كثيرًا عن الحد الأدنى المطلوب للفوز بالرئاسة (270 صوتًا).

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن الأسبوع الماضي، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

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