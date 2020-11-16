ضياء السيد بكشف مفاجأة جديدة بشأن أزمة طارق حامد ومنتخب مصر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق عن مفاجأة جديدة بشأن الأزمة المثارة في الفترة الأخيرة عن وجود خلاف بين طارق حامد نجم وسط المنتخب وحسام البدري المدير الفني.

وأكد ضياء السيد، أن طارق حامد أخطأ وعلم أنه اعتذر اليوم لحسام البدري وجهاز المنتخب عما بدر منه في لقاء توجو.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش: "طارق حامد أخطأ وعلمت أنه اعتذر للبدري اليوم، من حقه أن يغضب ولكن  عليه أن لا يظهر ذلك".

وأكمل ضياء السيد حديثه: "كنت مؤيدا لمشاركة طارق حامد أساسيا للحفاظ على الانسجام".

وتابع: "إصابة محمد هاني مزعجة، خاصة بعد عدم استدعاء أحمد فتحي ومع وجود أحمد توفيق في غير مركزه الأساسي، الآن لا يوجد بديل لتوفيق".

وأتم: "لا أملك معلومة مؤكدة في سبب غياب أحمد فتحي، لكن كان يجب استدعائه بمباراتي توجو، خاصة أنه جوكر ويقدر أن يؤدي في أكثر من مركز".

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