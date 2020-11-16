ضياء السيد: لا توجد أي أعذار لكوكا مع المنتخب









تحدث ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق عن أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب ونادي أولبمياكوس اليوناني وعدم مشاركته في مباراة توجو.





وأكد ضياء السيد، أنه كان يراهن على مشاركة كوكا أساسيا أمام توجو في تصفيات أمم إفريقيا.





وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش: "كنت أراهن على مشاركة كوكا أساسيا أمام توجو، لكن وجهة نظر البدري كانت مختلفة".





وأكمل: "لكن لا يوجد أعذار لكوكا بأنه دائما ما يشارك في أجواء صعبة بإفريقيا، يجب أن يؤدي في كل الظروف، فهو محترف ويوجد ملاعب في اليونان غير جيدة أيضا".





وتابع ضياء السيد حديثه قائلا: "رمضان صبحي شارك أمام توجو بخبراته الدولية".



