إصابة 4 في تصادم سيارة بـ"توك توك" أعلى كوبر النيل ببني سويف (الاسماء)

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث سير، وقع، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة بـ"توك توك" أعلى كوبري النيل العلوي بمدينة بني سويف.



وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة بـ"توك توك" أعلى كوبري النيل العلوي بمدينة بني سويف، نتج عنه إصابة 4 أشخاص، نقلتهم سيارت الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كل من: «علي سيد فتحي» 20 سنة، بإشتباء ما بعد الإرتجاج و«عادل عيد اسماعيل» 38 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم و«ايمان احمد عبدالسميع» 21 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم و«زينب لطفي نصر» 21 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وتم اجراء الإسعافات الأولية لهم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى.



وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

