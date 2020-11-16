تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

تنطلق مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي الممتاز، يوم السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري، بـ3 مباريات نارية، حين يواجه فريق كروتوني نظيره لاتسيو، فيما يلتقي سيبيزا بفريق أتالانتا، ويوفنتوس بكالياري.









وتستكمل المنافسات يوم الأحد من ذات الشهر، حيث سيلعب فيورنتينا أمام فريق بينفينتو، وسيواجه سامبدوريا نظيره بولونيا، بينما سيلتقي بارما بروما، وسيخوض ساسولو مباراة قوية أمام هيلاس فيرونا، وسيلعب أتالانتا أمام تورينو، أودينيزي ضد جنوى، فيما سيكون ميلان على موعد مع نابولي.









ويحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 17 نقطة، وبفارق هدفين عن ساسولو صاحب المركز الثاني، فيما يتوتجد نابولي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.









وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة المقبلة.

1- ميلان، 17 نقطة.

2- ساسولو ، 15 نقطة.

3- نابولي، 14 نقطة.

4- روما، 14 نقطة.

5- يوفنتوس، 13 نقطة.

6- أتالانتا، 13 نقطة.

7- إنتر ميلان، 12 نقطة.

8- هيلاس فيرونا، 12 نقطة.

9- لاتسيو، 11 نقاط.

10- سامبدوريا، 10 نقاط.

11- كالياري، 10 نقاط.

12- فيورنتينا، 8 نقاط.

13- سيبيزا، 8 نقاط.

14- بولونيا، 6 نقاط.

15- بارما، 6 نقاط.

16- بينفينتو، 6نقاط.

17- تورينو، 5 نقاط.

18- جنوى، 5 نقاط.

19- أودينيزي، 4 نقاط.

20- كروتوني، نقطتان.



