تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:22 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.17% خاسراً 14.33 نقطة ليصل إلى مستوى 8487.25 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.21% خاسراً 665.67 نقطة ليصل إلى مستوى 20063.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 206.8 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال. 
 
وهبط 12 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.94%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.04%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.52%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.66%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.39%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.27%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.04%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.82%.

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