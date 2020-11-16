تابعة لـ " السويدي اليكتريك " تتعاقد على تنفيذ مشروع منظومة النقل الذكي بـ 90 مليون دولار

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:09 ص
السويدي اليكتريك
السويدي اليكتريك
نيفين سمير
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أعلنت شركة السويدي إليكتريك، أن شركتها التابعة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع قد وقعت عقد اليوم بقيمة 90 مليون دولار لتنفيذ مشروع منظومة النقل الذكي للطرق السريعة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه سيتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من تاريخ توقيع العقد، وذلك لتنفيذ منظومة النقل الذكي للطرق السريعة، وتتضمن المنظومة نظام إدارة المرور ونظام تحصيل الرسوم، بالإضافة لمركز التحكم الرئيسي للمنظومة ويقع في العاصمة الإدارية.



وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع 6 طرق بإجمالي طول 1079 كم:-

- طريق شبرا بنها الحر بطول 40 كم

- طريق القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد بطول 195كم

- طريق القاهرة - الإسكندرية بطول 220كم

-طريق القاهرة - العين السخنة بطول 110 كم

- طريق القاهرة السويس بطول 134كم

- طريق الدائري الإقليمي بطول 380 كم.

وتأسست شركة السويدي اليكتريك عام 1938، حيث بدأت نشاطها التجاري ببيع المعدات الكهربائية ونجحت على مدار العقود في التحول إلى واحدة من أبرز الشركات اللاعبة بقطاع الطاقة في السوق المصري، وتغطي عملياتها العديد من الأسواق العالمية.

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