مؤشر سوق دبي المالي يقفز 1.3% بمستهل تعاملات اليوم
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:56 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.35% رابحاً 30.82 نقطة ليصل إلى مستوى 2299.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 99.7 مليون سهم محققة ما قيمته 143.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2152 صفقة لعدد 32 سهماً.
وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.75%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.35%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.90%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.32%.
وقفز 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 6.08%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.67%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.97%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.96%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 21.5 مليون ورقة بقيمة 63.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.13%.
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