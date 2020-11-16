مؤشر سوق دبي المالي يقفز 1.3% بمستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.35% رابحاً 30.82 نقطة ليصل إلى مستوى 2299.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 99.7 مليون سهم محققة ما قيمته 143.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2152 صفقة لعدد 32 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.75%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.35%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.90%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.32%.