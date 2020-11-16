رسميا.. سيراميكا كليوباترا يضم الحضري من النجوم

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع الصفقة الثانية عشر هذا الموسم، في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدد من الصفقات المتميزة والمختارة بعناية فائقة، استعدادا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.









وقال النادي إنه تم التعاقد بشكل رسمي مع محمد الحضري حارس مرمى الفريق الأول بنادي النجوم، حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا، لينضم إلى حراس الفريق محمود شكري وحمزة عوض ومحمد جمال.









وكان نادي سيراميكا كليوباترا أعلن خلال ال 48 ساعة الماضية ضم 11 صفقة هي محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى أحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق، والإيفواري فونسينيو.