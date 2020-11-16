٧ رسائل مطمئنة من "التربية والتعليم" بشأن كورونا والمدارس.. اعرفها

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مسئولي وزارة التربية والتعليم في مختلف المحافظات عملوا على تقديم عدد من الرسائل المطمئنة الأولياء الأمور والطلاب خلال الساعات الأخيرة خاصة في ظل قلق البعض من انتشار فيروس كورونا بالمدارس.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل المطمئنة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم مؤخرا:



- لا داعي للقلق والدراسة مستمرة وتسير بشكل جيد داخل المدارس، والأرقام قليلة ومن الممكن أن نغلق الفصل بسبب إصابة واحدة، وأن الأرقام ما بين 200 و300 شخص معظهم كبار وليسوا أطفالا فى 60 ألف مدرسة.



- أعداد الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد في المدارس بين الأطفال والكبار ما بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ طالب فقط.



- نسبة الطلاب الذين أصيبوا بكورونا ضئيلة جدا ولذلك فإنه لا يوجد نية لغلق المدارس في الوقت الحالي.



- كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا من تقليل عدد الأيام، وتحويل جزء من التعليم إلى الأونلاين واستخدام القنوات التعليمية الهدف الأساسي منه ليس التطوير وإنما مواكبة ظروف جائحة كورونا التي نعاني منها.



- الوزارة لديها استعدادات وإمكانيات تساوى 10 أضعاف العام الماضى رغم وضع وأزمة كورونا.



- وزارة التربية والتعليم أعدت العدة لجميع السناريوهات بالنسبة للموقف الدراسى أمام فيروس كورونا.



- أولياء الأمور الذين يخافون على أبنائهم من فيروس كورونا، يمكن أن يتقدموا بطلب رسمى إلى الوزارة لتحول أبنائهم إلى نظام المنازل، ولكن في هذه الحالة يرفع عن الطالب الحضور والغياب، ولكن يحرم من الخدمة المدرسية، أما إذا أراد أن يرسل ولى الأمر الطالب إلى المدرسة فيختلف الوضع، حيث يكون الطالب نظامى وسوف يسأل عن الحضور والغياب، وفق الجدول الموضوع.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.







يذكر أن الدراسة بدأ الدراسة اليوم في 17 أكتوبر 2020 وتنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021، وبدأ الفصل الدراسي الأول 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)