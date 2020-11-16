ضربة موجعة لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضربة موجعة وذلك قبل الموقعة المرتقبة التي تنتظر الفريق يوم السبت القادم ضد برشلونة في الليجا.









وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد غاب عن مواجهة منتخب بلاده كوسوفو يوم أمس الأحد لحساب مباريات دوري الأمم الأوروبية.









وجاء غياب الحساب العملاق بسبب وجود ألم على مستوى الكتف شعر به أثناء فترة الإحماء الأمر الذي جعل المدير الفني للمنتخب السلوفيني يستبعده من التشكيل الأساسي والإحتياطي خوفاً من تفاقم الإصابة.



