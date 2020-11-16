ميركل تدرس اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن فيروس كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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تدرس الحكومة الفيدرالية الألمانية إجراءات جديدة لـ COVID-19 لوقف ارتفاع الإصابات، مثل الحد بشكل كبير من التجمعات المنزلية وارتداء الأقنعة الإجبارية لطلاب المدارس. وقالت مسودة وثيقة للإجراءات اطلعت عليها رويترز أيضا إنه سيتم حث الناس على الامتناع تماما عن الحفلات الخاصة حتى عيد الميلاد.

ومن المتوقع أن تجتمع المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء ولايات ألمانيا الستة عشر اليوم الإثنين.

فرضت ألمانيا هذا الشهر مجموعة من الإجراءات أطلق عليها اسم "ضوء الإغلاق" لكبح الموجة الثانية من الوباء الذي تشهده البلاد بشكل مشترك مع معظم أنحاء أوروبا. وقالت الوثيقة إنه نتيجة لذلك، لم تعد أعداد الإصابات الجديدة تنمو بشكل كبير، لكن انخفاض أعداد العدوى لم يعد متوقعا بعد.

وجاء في الوثيقة "هناك حاجة إلى مزيد من الجهود (...) أمامنا أربعة أشهر شتاء صعبة قبل حدوث آثار موسمية نأمل أن يسمح لنا بدء انتاج اللقاحات بالتغلب على الوباء تدريجيًا".

وفقًا للمقترحات، في انتظار المناقشة بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية والتي لا يزال من الممكن تغييرها، فإن التجمعات الخاصة في الأماكن العامة ستكون ممكنة فقط لأفراد من أسرة واحدة مع شخصين من أسرة أخرى، مقارنة بحد أقصى 10 أشخاص من أسرتين الآن.

كما سيتم اجبار جميع طلاب المدارس علي ارتداء الأقنعة، مقارنة ببعض الاستثناءات للمدارس الابتدائية حاليًا. سيتم تقسيم جميع الفصول إلى النصف لإتاحة مساحة أكبر بين الطلاب الفرديين. وسيكون جميع الأشخاص الذين يُعتبرون اكثر عرضة للخطر مؤهلين للحصول على قناع تنفس شديد التحمل مرة واحدة في الأسبوع، يُعرف أيضًا باسم FFP2.

في 23 نوفمبر، ستجتمع ميركل ورؤساء دول المنطقة مرة أخرى وربما يقررون المزيد من الإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار تطور أعداد المصابين بحلول ذلك الوقت.

منذ بداية الوباء، تم اكتشاف 520.000 حالة COVID-19 في ألمانيا بحلول نهاية أكتوبر، لكن ارتفعت الأرقام بنسبة 50٪ لتصل إلى 780.000 حالة في الأسبوعين الأولين من نوفمبر. وفي نفس الفترة، ارتفع عدد مرضى العناية المركزة لـ COVID-19 في المستشفيات الألمانية بنسبة 70٪، مما أدى إلى اختناقات إقليمية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، حذر عدد كبير من صانعي السياسة الألمان من تخفيف الإجراءات الحالية وحذروا من الأوقات العصيبة المقبلة.

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