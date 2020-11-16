الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى 23 بالقاهرة (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة مع طقس لطيف على القاهرة والسواحل الشمالية ورياح نشطة على السواحل الغربية. 

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية، وتكون كثيفة على الوجه البحري ومدن القناة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية: 

القاهرة العظمى 23 والصغرى 16
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17
مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 17
بورسعيد العظمى 23 والصغرى 19
دمياط العظمى 23 والصغرى 18
الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 16
السويس العظمى 24 والصغرى 17
العريش العظمى 22 والصغرى 17
طابا العظمى 24 والصغرى 20
سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 9
شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 22
الغردقة العظمى 27 والصغرى 20
الفيوم العظمى 24 والصغرى 14
بني سويف العظمى 24 الصغرى 14

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