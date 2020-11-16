أسعار النفط ترتفع مع توقعات باستمرار تقيد الإنتاج من قبل أوبك وروسيا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
النفط الأمريكي
النفط الأمريكي
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط الاثنين 16 نوفمبر، معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة بدعم الآمال في أن تُبقي أوبك+ على قيود الإنتاج الحالية، مما طغى على بواعث القلق من تراجع الطلب على الوقود جراء تنامي الإصابات بفيروس كورونا وزيادة الإنتاج في ليبيا.

 

وتدعمت الأسعار أيضا بفضل أرقام تُظهر انتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، الصين واليابان، وبيانات تفيد أن مصافي التكرير الصينية عالجات المزيد من الخام على أساس يومي في أكتوبر تشرين الأول.

 وزادت  العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني 54 سنتا بما يعادل 1.3% لتصل إلى 43.32 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 1.6% ليسجل 40.76 دولار للبرميل.

 

وارتفع كلا العقدين أكثر من ثمانية بالمئة الأسبوع الماضي وسط آمال حيال لقاح لمرض كوفيد-19 وأن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، على الإنتاج منخفضا العام القادم لدعم الأسعار.


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