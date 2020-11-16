طبيب يكشف تفاصيل إصابته الثانية بفيروس كورونا (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد علام، نائب رئيس مستشفى النجيله للعزل سابقا، تفاصيل تعافيه من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إصابته الثانية بفيروس كورونا، كانت بسبب أحد رفقاء مرضى فيروس كورونا، والذي لم يكن مرتديا كمامة.

وقال "علام"، خلال لقاء عبر "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم الإثنين، إن الإصابة الثانية، كانت بعد الأولى بأربعة شهور، وكانت أخف بكثير، وصحبها اضطرابات في الجهاز الهضمي، والأرق.

وذكر الطبيب المتعافي من كورونا، أن هناك اختلافات بين العلماء في تحديد مدة المناعة التي تتكون، بعد الإصابة الأولى، موضحًا أن هناك بعض الحالات التي لم تتكون لديهم مناعة، من الأساس.

وشدد على ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، موضحا أن كل الدول الناجحة في التغلب على المرض، كان بسبب وعي مواطنيها، مشيرًا إلى أن الأبحاث ذهبت إلى أن المناعة تتكون، كلما زادت حدة فيروس كورونا، حيث تتكون أجسام مضادة، ضد المرض، بعدد أكبر.

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هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101046 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 220 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 110767 حالة من ضمنهم 101046 حالة تم شفاؤها، و6453 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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