مع استئناف محادثات البريكست.. خطوط بريطانيا الحمراء دون تغيير
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:49 ص
منار طارق
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مع اقتراب استئناف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت بريطانيا، اليوم الاثنين، إن خطوطها الحمراء لم تتغير لكنها تريد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا اختارت الكتلة إحراز تقدم.
وقال وزير الصحة مات هانكوك لشبكة سكاي: "خطوطنا الحمراء لم تتغير ونحن نستعد لأي نتيجة ستكون". واضاف "بالطبع نفضل الحصول على صفقة وهذا متاح للأوروبيين إذا اختاروا تحقيق التقدم المطلوب".
وقد غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في يناير، لكن يحاول الجانبين إبرام اتفاق يحكم ما يقرب من تريليون دولار من التجارة السنوية قبل انتهاء الترتيبات الانتقالية في 31 ديسمبر.
وقد قال كبير المفاوضين البريطانيين، ديفيد فروست، يوم الأحد، إنه تم إحراز بعض التقدم خلال الأيام الأخيرة، وإن الجانبين لديهما مسودة نصوص معاهدة مشتركة على الرغم من عدم الاتفاق على عناصر مهمة بعد. واضاف "قد لا ننجح.. نحن نعمل من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن الشيء الوحيد الممكن هو اتفاق يتوافق مع سيادتنا ويستعيد السيطرة على قوانيننا وتجارتنا ومياهنا".
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