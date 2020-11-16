مع استئناف محادثات البريكست.. خطوط بريطانيا الحمراء دون تغيير

مع اقتراب استئناف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت بريطانيا، اليوم الاثنين، إن خطوطها الحمراء لم تتغير لكنها تريد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا اختارت الكتلة إحراز تقدم.





وقال وزير الصحة مات هانكوك لشبكة سكاي: "خطوطنا الحمراء لم تتغير ونحن نستعد لأي نتيجة ستكون". واضاف "بالطبع نفضل الحصول على صفقة وهذا متاح للأوروبيين إذا اختاروا تحقيق التقدم المطلوب".





وقد غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في يناير، لكن يحاول الجانبين إبرام اتفاق يحكم ما يقرب من تريليون دولار من التجارة السنوية قبل انتهاء الترتيبات الانتقالية في 31 ديسمبر.



