مع استئناف محادثات البريكست.. خطوط بريطانيا الحمراء دون تغيير

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
مع اقتراب استئناف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت بريطانيا، اليوم الاثنين، إن خطوطها الحمراء لم تتغير لكنها تريد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا اختارت الكتلة إحراز تقدم.

وقال وزير الصحة مات هانكوك لشبكة سكاي: "خطوطنا الحمراء لم تتغير ونحن نستعد لأي نتيجة ستكون". واضاف "بالطبع نفضل الحصول على صفقة وهذا متاح للأوروبيين إذا اختاروا تحقيق التقدم المطلوب".

وقد غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في يناير، لكن يحاول الجانبين إبرام اتفاق يحكم ما يقرب من تريليون دولار من التجارة السنوية قبل انتهاء الترتيبات الانتقالية في 31 ديسمبر.

وقد قال كبير المفاوضين البريطانيين، ديفيد فروست، يوم الأحد، إنه تم إحراز بعض التقدم خلال الأيام الأخيرة، وإن الجانبين لديهما مسودة نصوص معاهدة مشتركة على الرغم من عدم الاتفاق على عناصر مهمة بعد. واضاف "قد لا ننجح.. نحن نعمل من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن الشيء الوحيد الممكن هو اتفاق يتوافق مع سيادتنا ويستعيد السيطرة على قوانيننا وتجارتنا ومياهنا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هانكوك بريطانيا البريكست

أخبار تهمك

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يضم الحضري من النجوم

منذ نصف ساعة

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

منذ ساعة

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ يوم

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يوم

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ يوم

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبى يستبعد إعادة التفاوض مع بريطانيا حول البريكست

"جونسون": لا أتوقع تقدم في محادثات نيويورك بشأن خروج بريطانيا

استمرار محادثات البريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

قبل القمة غدا.. استئناف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يحثان على إعطاء أرضية في محاثات بعد الخروج

"فروست": على الاتحاد الأوروبي تطوير موقفه في محادثات العلاقات المستقبلية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

10:31 ص

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

02:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»