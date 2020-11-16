روسيا تسجل قفزة غير مسبوقة بإصابات كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:49 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، قفزة غير مسبوقة بإصابات فيروس كورونا، حيث رصدت 22778 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء بواقع 303 حالات وفاة جديدة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 352 حالة وفاة و22572 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و925825 إصابة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 33186 حالة.

 

وتماثل 14456 مريضاً للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و439985 شخصا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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