تمارين رياضية.. محمد صلاح يبدأ ثانى أيام فترة العزل بالجونة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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بدأ اللاعب الدولى محمد صلاح، ثانى أيامه خلال فترة العزل بمنتجع الجونة شمال مدينة الغردقة، بالتمارين الرياضية، على شواطئ البحر.

وأكدت مصادر مطلعة، أن النجم محمد صلاح، استقظ مبكرًا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وبدأ ممارسة بعض التمارين الرياضية أمام الشاطى الخاص لفلة إقامته.


وأوضح المصدر، أنه استغرق أكثر من ساعة ونصف، خلال ممارسته التمارين الرياضية، وعقب الإنتهاء من التمارين الرياضية، تناول أحد المشاريب الساخنة، موضحًا أنه استمر لفترة طويلة مستغل أشعة الشمس على الشاطئ.

كان شعبان بسطاوى، مدير العلاقات العامة اتحاد الكرة، قد أعلن في تصريحات صحفية أن نجم ليفربول الإنجليزي حصل على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى في الجونة، مشيرًا إلى أن اللاعب توجه إلى الجونة بسيارة خاصة، حيث يجري مسحة طبية جديدة في أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.

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