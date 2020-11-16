تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:43 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements
إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع جماعي للمؤشرات  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% خاسراً 25.710 نقطة ليصل إلى مستوى 5406.28 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% خاسراً 27.670 نقطة ليصل إلى مستوى 5967.83 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.43% خاسراً 18.480 نقطة ليصل إلى مستوى 4299.16 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% خاسراً 23.690 نقطة ليصل إلى مستوى 4384.12 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 106.2 مليون سهم بقيمة 32.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8330 صفقة.


 وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.21%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.79%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.47%.
 
وجاء سهم شركة المصالح العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.33%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.22%، ثم سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 7.14%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الخليج القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 8.39% يليه سهم شركة مشاعر القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية القابضة بنسبة 5%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الينا

أخبار تهمك

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ يوم

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يوم

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 21 ساعة

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ حوالي 8 ساعات

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يضم الحضري من النجوم

منذ نصف ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

منذ ساعة

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ حوالي 16 ساعة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ يوم

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

موضوعات متعلقة

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الأربعاء

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

10:31 ص

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

02:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»