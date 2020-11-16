تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع جماعي للمؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% خاسراً 25.710 نقطة ليصل إلى مستوى 5406.28 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% خاسراً 27.670 نقطة ليصل إلى مستوى 5967.83 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.43% خاسراً 18.480 نقطة ليصل إلى مستوى 4299.16 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% خاسراً 23.690 نقطة ليصل إلى مستوى 4384.12 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 106.2 مليون سهم بقيمة 32.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8330 صفقة.









وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.21%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.79%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.47%.