رانيا فريد شوقي تستعيد ذكريات عملها مع والدها الراحل وتُعلق:"يارتني مثلت معاك أكتر"

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
استعادت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكريات مشاركتها في فيلم "آه وآه من شربات" الذي قدمته مع والدها الفنان الراحل فريد شوقي، والذي كان بداية مشوارها الفني، مُتمنية أن تكون قد نجحت في المحافظة على سيرة وتاريخ والدها الراحل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت رانيا فريد شوقي صورة جمعتها بوالدها الفنان الراحل فريد شوقي، وعلقت عليها قائلة :"أول فيلم في مشواري الفني اه واه من شربات، كان حلم كبير بالنسبة لي، وأبويا هو صاحب الفضل عليا بعد ربنا في تحقيقه".

وتابعت رانيا فريد شوقي قائلة:" يارتني مثلت معاك أكتر، بس ده كان قرارك تساعدني في أول دفعة وتسبني أكمل مشواري واتحمل المسئولية وأعافر في دنيا الفن".

واختتمت رانيا فريد شوقي كلامها قائلة :" يا رب أكون قد المسئولية واسمك وتاريخك، وحشتني اوووووي ".


وفي سياق آخر، شاركت رانيا فريد شوقي مؤخرًا في مسلسل "قوت القلوب"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

أخبار تهمك

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ يوم

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يضم الحضري من النجوم

منذ نصف ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

منذ ساعة

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ يوم

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يوم

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

10:31 ص

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

02:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»