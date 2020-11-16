رانيا فريد شوقي تستعيد ذكريات عملها مع والدها الراحل وتُعلق:"يارتني مثلت معاك أكتر"

Advertisements

استعادت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكريات مشاركتها في فيلم "آه وآه من شربات" الذي قدمته مع والدها الفنان الراحل فريد شوقي، والذي كان بداية مشوارها الفني، مُتمنية أن تكون قد نجحت في المحافظة على سيرة وتاريخ والدها الراحل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت رانيا فريد شوقي صورة جمعتها بوالدها الفنان الراحل فريد شوقي، وعلقت عليها قائلة :"أول فيلم في مشواري الفني اه واه من شربات، كان حلم كبير بالنسبة لي، وأبويا هو صاحب الفضل عليا بعد ربنا في تحقيقه".



وتابعت رانيا فريد شوقي قائلة:" يارتني مثلت معاك أكتر، بس ده كان قرارك تساعدني في أول دفعة وتسبني أكمل مشواري واتحمل المسئولية وأعافر في دنيا الفن".



واختتمت رانيا فريد شوقي كلامها قائلة :" يا رب أكون قد المسئولية واسمك وتاريخك، وحشتني اوووووي ".





وفي سياق آخر، شاركت رانيا فريد شوقي مؤخرًا في مسلسل "قوت القلوب"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.