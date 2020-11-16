إحلال وتجديد شبكات كهرباء كفر الشيخ بتكلفة مليون و 892 ألف جنيه

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أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، عن خطة لإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بقرى ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة 1،8 مليون جنيه،بإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجًا، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من المرافق المختلفة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، ن خطة التطوير لشبكات الكهرباء التي سيتم تنفيذها تشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية وتتضمن استكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخرى ذات مقطع مناسب، ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادي الخطوط الطويلة.



وأكد نورالدين، أنه تم إحلال وتجديد وتوسعات شبكات الجهد المتوسط بقطاع الكهرباء، والتي شملت إحلال كابل بداية مغذى مسير بـ 887 كم كابلات بقرى غرب كفر الشيخ بتكلفة بلغت 712 ألف جنيه، وتم إحلال 32 عامود وبرج على مغذى ريف البرج بمدينة الرياض بتكلفة 328 ألف جنيه، وإحلال مغذى الزاوية رقم " 1 " بـ 120 كم كابلات بالرياض بتكلفة 121 ألف جنيه، كما تم إحلال وتجديد بقرى شرق كفر الشيخ 1050كم موصلات على تفريغه زراعة أبو تمادة بتكلفة 130 الف جنيه.



وكذا احلال وتجديد تفريغه الخادميه بـ 7 أعمدة وبرج بتكلفة 138 ألف جنيه، بالإضافة إلى احلال وتجديد موصلات لـ 6 مغذيات " الخادمية – متبول – المنشية الشرقية – المرابعين – الحلافى – منشأة الصفا " بـ 6 أعمدة بتكلفة 110الف جنيه، وتم تغيير كابل البداية لمغذى دخول رقم " 1 " من " ل، ت " سيدى غازي بـ 500م كابلات بتكلفة 452 الف جنيه، ليبلغ إجمالي اجلال وتوسعات شبكات الجهد المتوسط بقطاع الكهرباء مليون و892 ألف جنيه.



أكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بسرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددًا على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل.