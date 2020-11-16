ارتفاع طفيف للمؤشرات في إفتتاح البورصة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:35 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مع استقرار لأسعار القياديات و عودة النشاط للأسهم المضاربية ما بين التهدئة و الصعود ، وإستقر سهم التجارى  الدوليعند 64 جنيه فى حركة عرضية لحين الاعلان عن أثر المخالفات المعلن عنها على نتائج أعماله و التى أعلن مبدئياً من البنك نفسه أنها غير مؤثرة على الأداء المالى للبنك.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10963 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2914 نقطة.

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