استبدال كامل لمفصل الفخذ بمفصل صناعي لمريض بمستشفى المنصورة العام الجديد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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أجري فريق طبى، جراحة دقيقة وحرجة لمريض يبلغ من العمر 22 عاما كان يعاني من تآكل في مفصل الفخذ مع تشوه بمفصل الحق وكان ضمن الحالات الحرجة لقوائم الإنتظار في مستشفي المنصورة العام الجديد.

واوضح الدكتور سعد مكي وكيل صحة الدقهلية أن الفريق الطبى تمكن من اجراء استبدال كامل لمفصل الفخذ بمفصل صناعي غير أسمنتي وتم استعادة طول العظمة، واستغرقت العمليه حوالي ثلاث ساعات وتعد هذه العملية من الجراحات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.

كما اطمأن وكيل الصحة على صحة المريض وانه بحالة مستقرة وجيده ويستطيع المشي والحركة بصورة طبيعية.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي
وفريق جراحات المفاصل والتشوهات بالمستشفى: الدكتور حسن وهدان رئيس قسم جراحة العظام، الدكتور محمد عادل حسانين أخصائي جراحة العظام والمفاصل والتشوهات.

وفريق التمريض على عبد الباري، مس نعيمة حسانين
والفريق المعاون والعمال العاملين بقسم العظام واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

كما اوضح وطيل صحة الدقهلية ان الكل يعمل على قدم وساق لتقديم خدمة طبية افضل لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة، في اطار التوجيهات الرئاسية بالانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ورفع العبء عن المريض المصري وبناءا على تعليمات وزيره الصحة الدكتورة هاله زايد
استبدال كامل لمفصل الفخذ بمفصل صناعي لمريض بمستشفى المنصورة العام الجديد
استبدال كامل لمفصل الفخذ بمفصل صناعي لمريض بمستشفى المنصورة العام الجديد
استبدال كامل لمفصل الفخذ بمفصل صناعي لمريض بمستشفى المنصورة العام الجديد
استبدال كامل لمفصل الفخذ بمفصل صناعي لمريض بمستشفى المنصورة العام الجديد

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