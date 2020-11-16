محمد الكيلاني عن مسلسل الآنسة فرح: أمتع التحارب بالنسبة لي

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أعرب الفنان محمد الكيلاني، عن سعادتة بمشاركة في مسلسل"الآنسة فرح" الموسم الثاني مؤكدا أنه يعد من أمتع التجارب التي مر بها أمام الكاميرا.







قال الفنان محمد كيلاني، في تصريحات صحفية، عن مسلسل "الآنسة فرح" أن عندك قدم شخصية طارق لأول مرة، في الجزء الأول من الآنسة فرح، رسمت تفاصيل الدور بردود أفعاله وطريقة كلامه ومزاحه وعصبيتة.





محمد الكيلاني مسلسل الآنسة فرح أمتع الأعمال لي



وأشار "أن في الآنسة فرح الموسم الثاني ستحدث بعض التطورات الإضافية ،مشيرا إلى أن شخصية طارق تسير بسلاسة وفق علاقتها ببقية الشخصيات".



مسلسل الأنسة فرح، من تأليف محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة رانيا يوسف ، أسماء أبو اليزيد ، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج.





يشار إلي أن كان أحتفل فريق مسلسل" الآنسه فرح "بالعرض الخاص بعد الانتهاء من التصوير في القاهرة الجديدة.