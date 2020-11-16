بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:31 ص
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بشرى سارة وذلك قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها الفريق ضد نادي الزمالك يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري في نهائي دوري ابطال أفريقيا.
وأعلن مسئولو القلعة الحمراء أن الظهير الأيمن للفريق محمد هاني يحتاج إلى سبعة أيام فقط على أقصى تقدير للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.
ويخوض اللاعب برنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة من أجل التعافي من الإصابة الأخيرة التي لحقت به أثناء مشاركته مع منتخب مصر ضد توجو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكان 2021.
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