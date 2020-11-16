معركة مرتقبة بين يوفنتوس وإنتر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عن عدم توصل نادي ميلان الإيطالي لإتفاق حول تمديد عقد اللاعب التركي هاكان كالهانجوجو متوسط ميدان الفريق.


وقالت صحيفة " توتو سبورت " أن ميلان لن يستسلم وسيحاول التوصل لإتفاق مع وكيل أعمال اللاعب من أجل بقاءه في الفريق خاصةً بعد الأداء المميز الذي قدمه مع إستئناف النشاط الرياضي في يونيو الماضي.


وفي حالة لم ينجح الروسونيري في التوصل مع هاكان لإتفاق فإن وفنتوس وإنتر ميلان يحاولان بكل قوة إقناع الدولي التركي للإنضمام إليهم في يناير المقبل.


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