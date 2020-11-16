هيثم شعبان يطبق نظام اليوم الكامل في معسكر سيراميكا كليوباترا بالإسماعيلية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:07 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مرانا صباحيا، في ثاني أيام معسكره المغلق المقام في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، حيث استقر هيثم شعبان المدير الفني للفريق على تطبيق نظام اليوم الكامل، في بعض فترات المعسكر، من خلال خوض مرانين الأول صباحي والثاني مسائي.


وتجمع اللاعبون في بهو الفندق عقب صلاة الفجر، وبعدها خاض اللاعبون مرانا بدنيا قويا في صالة الجيمانزييوم، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال بالفريق، واستمر المران داخل الجيم ما يقرب من ساعة.


ويسعى الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا إلى زيادة المعدل البدني لكل اللاعبين، في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 23 ساعة

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ حوالي 6 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يوم

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 20 ساعة

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة مصر ضد توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ يوم

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة: تسجيل 220 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

02:34 ص

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

03:49 ص

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»