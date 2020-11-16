8 إصابات جديدة بكورونا في الصين

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:07 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، أن البر الرئيسي سجل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 13 حالة في اليوم السابق.

 

وأصدرت اللجنة الصينية، بيانًا قالت فيه إن جميع الحالات الجديدة تعود لقادمين من الخارج، مضيفة أنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بلا أعراض، ارتفاعا من 6 حالات في اليوم السابق.

 

وكشفت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19، في البر الرئيسي الصيني، بلغ 86346 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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