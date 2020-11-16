مانشستر سيتي يقترب من حسم مصير جوارديولا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:04 ص
جوارديولا
جوارديولا
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني جوسيب جوارديولا بات قريبًا من تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث ينتهي عقد المدير الفني الإسباني في شهر يونيو المقبل.


وألمحت صحيفة تليجراف البريطانية أنه على الرغم من عدم إعلان مسئولو مانشستر سيتي عن أي اتفاق مع جوارديولا بشأن تجديد عقده إلا أن المدير الفني الإسباني البالغ من العمر 49 عامًا حسم مستقبله بالاستمرار في صفوف المان سيتي.


وأفادت الصحيفة البريطانية بأن جوارديولا تولى قيادة مانشستر سيتي في عام 2016 ونجح منذ ذلك الحين في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين ولقب كأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات بالإضافة إلى الفوز بلقب وحيد في كأس الاتحاد الإنجليزي.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التكهنات أثيرت في الفترة الماضية بشأن مستقبل جوارديولا وإمكانية عودته إلى برشلونة، حيث حقق الكثير من النجاحات في مسيرته الأولى التدريبية ولكن الفيلسوف الإسباني نفى تلك الاحتمالات بالتأكيد على أن مسيرته مع برشلونة انتهت.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر سيتي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وعانى من نتائج متذبذبة في بداية الموسم الحالي ويستعد لمواجهة توتنهام الإنجليزي خارج أرضه في الجولة المقبلة عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

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