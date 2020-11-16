المئات يؤدون قداس وداع ضحايا حادث طريق المحروسة بقنا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أدى المئات، فجر اليوم الإثنين، من أهالي قرية الرحمانية قبلي، شرق مدينة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، قداس الجنازةـ لتشييع جثامين ضحايا حادث الطريق الصحراوي، الذي أودى بحياة زوجين في مقتبل الحياة، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص آخرين.


وخيم الحزن على قرية الرحمانية قبلي، بعد تلقيها نبأ وفاة ابنين من أبنائها، أثناء عودتهما بطريق قنا الصحراوي الغربي، إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارتهم التي كانوا يستقلونها، بسارة ميكروباص.

وأدى نيافة الأنبا تكلا، أسقف مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس، صلاة التجنيز، على جثامين مرقص سريال عبدالنور، وزوجته مريم نصر كامل، بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالرحمانية قبلي، بحضور ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، والآباء والكهنة، والمئات من أهالي القرية.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد مصرع شخصان وإصابة ١١ آخرين في حادث مروع بقرية المحروسة بالطريق الصحراوي الغربي بقنا، والدفع بسيارات إسعاف وإطفاء للحادث.

وتبين أن الحادث أسفر الحادث عن مصرع مريم نصر كامل، 35 عاما، ومرقص سريال عبدالنور، 40 عاما، وإصابة ماري ناصر كامل، 17 عاما، دميانة عطالله، 25 عاما، جولييت صبحي موريس، 15 عاما، كريم روماني فوزي، 14 عاما، ومارينا واصف وصفي، 14 عاما، ومريم حنا، 38 عاما، وناريمان كرم شوقي، 12 عاما، مهرائل هلال، 14 عانا، طيبين روماني، 12 عاما، علامة عيد حلمي.

تم نقل المصابين إلي مستشفي قنا العام وتحرير محضر بالواقعة واخطرات النيابة العامة لتولي التحقيقات.
المئات يؤدون قداس وداع ضحايا حادث طريق المحروسة بقنا
المئات يؤدون قداس وداع ضحايا حادث طريق المحروسة بقنا
المئات يؤدون قداس وداع ضحايا حادث طريق المحروسة بقنا
المئات يؤدون قداس وداع ضحايا حادث طريق المحروسة بقنا
المئات يؤدون قداس وداع ضحايا حادث طريق المحروسة بقنا
المئات يؤدون قداس وداع ضحايا حادث طريق المحروسة بقنا

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