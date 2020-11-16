وزير التعليم يحسم الجدل بشأن المصروفات المدرسية (فيديو)

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عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تخوف البعض من عدم استكمال السنة دراسية بسبب جائحة كورونا بعد دفعهم للمصروفات المدرسية، قائلا: "الجلوس فالمنزل مش معناه إنك ماتدفعش المصاريف".



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، مشيرا إلى أن مصروفات المدارس مقابل الحصول على الخدمة التعليمية، مشيرا إلى أن الخدمة التعليمية التي تقدم أثناء الجائحة أغلى من تكلفة الخدمة التعليمية في السابق، حيث أن المدرسة مطالبة بتحسين البنية التحتية، ودفع عقود المعلمين، وإنشاء فصل افتراضية.



وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الدولة كانت تتكبد رواتب المعلمين خلال فترة الإعلاق ولم يكن هناك إنتاج، معقبا: "مش معنى إنك قاعد فالبيت تقول عايز الخدمة ومش هدفع، مش عايز تدفع مفيش خدمة".



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وفي تصريحات سابقة أعرب وزير التربية والتعليم، عن سعادته بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، قائلًا "طال انتظاره".



وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية إن هذا القانون عبارة عن حزم مالية يستفيد منها ما يقرب من 2.1 مليون من المعلمين في التعليم العام والأزهري ومعاونيهم بمبلغ يقدر بـ6.6 مليار جنيه بخلاف الأعباء المالية.



وأشار إلى أن الزيادة الشهرية للمعلم المساعد تصل إلى 390 جنيه، و630 جنيه لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية الذي يقدر بـ250 جنيه بمعنى أن لو كبير المعلمين يعمل مديرًا لمدرسة فالزيادة ستكون 830 جنيه.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن القانون يضم إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية سيتم دعمه من قبل خزانة الدولة بنصف مليار جنيه، وبعدها سيتم العمل على تنمية موارده سواء من الهبات أو التبرعات دون اقتطاع أي جزء من رواتب المعلمين لصالحه.



ومن ناحية أخرى لفت إلى أنه يجري حاليًا العمل على وضع مجموعة من الإجراءات الملزمة لعلاقة أولياء الأمور بالمدارس الدولية أو الخاصة، مستطردًا "يتم البحث عن طريقة مناسبة لتنظيم مسألة مصاريف الخدمة التعليمية في هذه المدارس بوضع مسطرة تعطي لأولياء الأمور خدمة ترضاها الوزارة بأسعار غير مبالغ فيها وفي نفس الوقت تلزم ولي الأمر بدفع المصروفات المتفق عليها، وكذلك تنظيم مرتبات المعلمين بهذه المدارس بوضع حد أدنى وأقصى لها".

