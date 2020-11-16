مباحثات مصرية كورية في مجال البترول والغاز

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
بوابة الفجر
الفجر
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع سفير كوريا الجنوبية الجديد بمصر هونج جين ووك والذى تسلم مهام عمله مؤخرًا حيث تم استعراض أنشطة الشركات الكورية المتخصصة فى مجال تنفيذ المشروعات البترولية وسبل تطوير الشراكة بين شركات البلدين فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات، وأكد الملا خلال اللقاء أن هناك العديد من المشروعات البترولية التى تعد بمثابة فرص واعدة أمام الشركات الكورية بعد نجاحها في تنفيذ والمشاركة فى العديد من المشروعات البترولية خلال الفترات الماضية، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في دعم الشراكة والتعاون في اطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

وشهد اللقاء استعراض مجالات عمل شركة GS الكورية للهندسة والمقاولات التي شاركت في تنفيذ مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد.

ومن جانبه أعرب السفير الكورى عن تطلع بلاده لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والرغبة القوية من الشركات الكورية العملاقة للدخول والعمل فى عدة مجالات بمصر وخاصة مجال البترول والغاز، فى ظل العلاقات الاستراتيجية بينهما خاصة وأن التعاون قائم منذ سنوات طويلة.

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