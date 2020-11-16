الآنسة فرح يتصدر تريند جوجل

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تصدر مسلسل "الإنسة فرح" قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض أولى حلقاته أمس.





كان أقيم حفل إطلاق الموسم الثاني من مسلسل الآنسة فرح على منصة شاهد، والذي أحتفل به في سينمات جالاكسي، كايرو فيستيفال سيتي،القاهرةالجديدة يوم الجمعة الماضي





وحضر الحفل أبطال المسلسل وهم النجمة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز وجيلان علاء، كما قدّم النجم تامر فرج ستاند آب كوميدي أثناء الاحتفال، وتم عرض لقطات حصرية من المسلسل.