إنشاء أكاديمية هواوى Huawei Academy بجامعة جنوب الوادي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:49 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن الدكتور يوسف أحمد غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، اعتماد إنشاء أكاديمية هواوى Huawei Academy بمركز التطوير الوظيفى بالجامعة حيث تهدف الأكاديمية إلى تطوير مهارات الشباب وإشراكهم فى المسابقات الدولية ونقل المعرفة التكنولوجية وتدريب طلاب وخريجى الجامعة من خلال خبراء دوليين من شركة هواوى والحصول على شهادات معتمدة من جهات لها مصداقية يعترف بها سوق العمل.

وأكد الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفى بالجامعة أن إنشاء أكاديمية هواوى يزيد من فرص التنافسية داخل جامعة جنوب الوادى خاصة بعد إنشاء فرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بالحرم الجامعى ويوفر فرص أكثر لطلاب وخريجى الجامعة فى اختيار مسارهم الوظيفى حيث تتيح الأكاديمة فرص التدريب الصيفى وربط الخريجين بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتأهيلهم لسوق العمل. كما يهدف إنشاء الأكاديمة إلى نشر ثقافة العمل الحر Freelancing وهو الاتجاه الذى تدفع إليه الدولة لخلق فرص عمل جيدة وتقليص نسبة البطالة لدى الشباب.

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