ارتفاع الانتاج الصناعي الصيني في أكتوبر الماضي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في أكتوبر، بينما استمرت مبيعات التجزئة في التعافي وإن كان بوتيرة أبطأ من المتوقع مع خروج ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الركود الذي صاحب انتشار فيروس كورونا.

 

 

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 6.9% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، بما يتماشى مع مكاسب سبتمبر. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 6.5%.

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