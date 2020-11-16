سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16-11-2020

إستقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16 -11-2020 في البنوك المصرية .

وتستعرض الفجر من خلال التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأثنين 16-11-2020 في البنوك المصرية :

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى: 4.15 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى : 4.07 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك مصر: 4.08 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة: 4.06 جنيه للشراء ، 4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية:4.09 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى :4.06 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.