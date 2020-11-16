سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16-11-2020

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:33 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
الفجر الاقتصادي
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إستقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16 -11-2020 في البنوك المصرية .

 

وتستعرض الفجر من خلال التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأثنين  16-11-2020 في البنوك المصرية :

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى: 4.15  جنيه للشراء  ، 4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى : 4.07  جنيه للشراء ، 4.18  جنيه للبيع .

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر: 4.08   جنيه للشراء، 4.18   جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة: 4.06   جنيه للشراء ، 4.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية:4.09  جنيه للشراء ، 4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى :4.06   جنيه للشراء ، 4.18   جنيه للبيع.

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