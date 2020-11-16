سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16-11-2020
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:33 ص
الفجر الاقتصادي
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الريال السعودي اليوم الأحد 16 -11-2020 في البنوك المصرية .
وتستعرض الفجر
من خلال التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأثنين 16-11-2020 في البنوك المصرية :
سعر الريال
السعودى فى البنك المركزى المصرى: 4.15
جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال
السعودى فى البنك الأهلى المصرى : 4.07
جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع .
سعر الريال
السعودى فى بنك مصر: 4.08 جنيه للشراء،
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال
السعودى فى بنك البركة: 4.06 جنيه للشراء
، 4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال
السعودى فى بنك الإسكندرية:4.09 جنيه
للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال
السعودى فى البنك التجارى الدولى :4.06
جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.
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