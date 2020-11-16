الغرفة التجارية تكشف بدائل الطماطم بعد ارتفاع اسعارها

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، السبب ورا ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق الفترة الأخيرة، مؤكدا إنه لا يوجد أزمة في محصول الطماطم. 

وأشار "النجيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هذه الفترة من كل عام نشهد ارتفاع في أسعار الطماطم لوجود فجوة في الإنتاج بسبب انتهاء العروات الصيفية وبداية العروات الشتوية.

وأضاف أن هذه الفجوة تستمر 25 يوم، مؤكدا أنه سيتم طرح عروات الطماطم الجديدة بعد أسبوعين، لافتا إلى أنه لا يوجد أزمة في المساحات المنزرعة طماطم.

وتابع نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، أنه يمكن الاستعانة بالصلصة بدلا من الطماطم، منوها بأن أسعار الطماطم ستعود تدريجيا لطبيعتها خلال 15 يوم، مؤكدا أن أسعار الخضروات في مصر في متناول الجميع.

قال المهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف العام على الزراعة المحمية بوزارة الزراعة، إن ارتفاع سعر الطماطم سببه وجود فجوة ما بين العروة الخريفي والشتوي، مشيرًا الى أن هذه الفجوة ليست كبيرة وارتفاع الثمن سبب الحلقات الوسيطة، معقبًا: "سعر الكيلو لدينا في الوزارة 5 جنيهات".

وتابع الدسوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن مصر لم يكن لديها أزمة في الخضار، خاصة مع توفر الصوب الزراعية خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: "بمجرد إنتاج المحميات الزراعية ستنخفض الأسعار بصورة كبيرة".

ولفت إلى أن البطاطس متوفرة بصورة كبيرة للغاية، وسعر الكيلو 4 جنيهات، وتصل في بعض الأحيان لـ3.5 جنيهات، معقبً:" الـ15 يوم أزمة الطماطم مش هيجوعوا الشعب، وإنتاج الصوب الزراعة الفترة اللي جاية هيغرق السوق".

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