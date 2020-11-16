طاقم أجنبي لديربي النصر والهلال

طالب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي تعيين طاقم حكام اجنبي لمباراة الفريق ضد الهلال لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.









وعلم " الفجر الرياضي " أن أعضاء أعضاء الشرف بنادي النصر دفع المستحقات المالية المنصوص عليها في اللائحة لتعيين طاقم حكام أجنبي لتلك الموقعة.









يُذكر أن إدارة الهلال قد رفضت تعيين طاقم أجنبي للمباراة إلا أن إدارة النصر تقدمت بطلب لإتحاد الكرة قبل أن تؤكد رغبتها بدفع تكاليف إستقدام الحكام.



