تفاصيل شخصية صلاح عبدالله بمسلسل "في يوم وليلة"

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يُشارك الفنان صلاح عبدالله في مسلسل "في يوم وليلة"، ويُجسد خلال الأحداث دور والد الفنان أحمد رزق، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 35 حلقة، ومن المُقرر عرضه في الموسم الشتوي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل.





مسلسل "في يوم وليلة" بطولة آيتن عامر، داليا مصطفى، ولاء الشريف، نضال الشافعي، محمد جمعة، محمد مهران.



وفي سياق آخر، يُشارك الفنان صلاح عبد الله كضيف شرف في مسلسل "إسعاف يونس" مع الفنان محمد أنور، والمسلسل من المُقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على منصة watch it الإلكترونية، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي.



مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد علي رزق، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب.













